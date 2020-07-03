Определены лучшие смартфоны по соотношению цены и качества во всех ценовых категориях

AnTuTu публикует достаточно интересные рейтинги, касающиеся смартфонов, и теперь предлагаем взглянуть на список лучших смартфонов по соотношению цены и качества.

Рейтинг касается китайского рынка в июне текущего года. В ценовом диапазоне до 1499 юаней список возглавляет Redmi Note 8 Pro, вслед за которым идут Honor 9X, Redmi K30 5G, Honor Play4T Pro, Redmi K30i 5G, Redmi 10X 4G, Redmi K30, Redmi Note 8, Vivo Y5s.

В ценовом сегменте 1500–1999 юаней лидирует Redmi 10X 5G, после которого оказались Redmi K30 5G Speed Edition, Honor 20, Huawei Nova5z, Huawei Nova6 SE и Honor 20S.

Категорию 2000–2999 юаней возглавляет Redmi K30 Pro, а за ним идут iQOO Z1, iQOO Neo3, Honor V30, Meizu 16, OPPO Reno Ace, Honor 20 Pro, Huawei Nova6, Redmi 10X Pro 5G, Huawei Nova5 Pro.

В ценовом диапазоне 3000–4499 юаней лидирует Black Shark 3, после которого следуют Realme X50 Pro Player Edition, OPPO Ace2, iQOO 3, Meizu 17, Xiaomi Mi 10, Honor V30 Pro, OnePlus 8, Meizu 17 Pro и Huawei Mate30.



В сегменте выше 4500 юаней лучшим стал Xiaomi Mi 10 Pro, вслед за которым идут Vivo NEX 3S, OnePlus 8 Pro, Honor 30 Pro +, OPPO Find X2, Huawei Mate30 Pro, Vivo NEX 3, OPPO Find X2 Pro, Samsung S20 5G и Huawei Mate30 Pro 5G.