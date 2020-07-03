По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (61,140 млн и 43,382 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (47 и 52), максимальный курс продажи доллара 27,05 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,94-26,95 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 99 активных заявок по доллару на сумму 104,522 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,9500 – 30 000

26,9500 – 120 000

26,9450 – 77 777

26,9400 – 23 000

26,9400 – 22 000

26,9400 – 37 000

26,9400 – 30 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,9300 – 20 000

26,9500 – 10 000

26,9500 – 44 445

26,9500 – 5 000

26,9500 – 20 000

26,9500 – 20 000

26,9500 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,9764 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9291 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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