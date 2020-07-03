Между Ригой и портом Окселесунд в Швеции открыли новую паромную линию

В Рижском порту начала работу новая грузовая паромная линия. 6 июля на паромный причал SIA Man-Tess Tranzīts Рижского порта впервые прибыл паром Midas новой линии грузоперевозок Baltic Link, положив начало регулярным перевозкам грузовых автомобилей между Ригой и портом Окселесунд. Паром будет каждую неделю совершать три рейса из Риги.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Sea News.

Оператором линии Baltic Link является судоходная компания Wagenborg Shipping Sweden AB, которая расширяет свою сеть паромных ро-ро линий в Балтийском море.

“Принимая во внимание особенности конкуренции в сфере паромных перевозок и расположение Рижского порта, появление еще одной грузовой паромной линии в нашем порту можно считать положительным фактом. Латвийским грузоперевозчикам предлагается еще один конкурентоспособный логистический маршрут в скандинавские страны, в то же время спектр услуг, предоставляемых в Рижском порту, расширяется. Это позволит привлечь новых клиентов в Рижский порт и увеличить объемы грузов”, – отметил председатель правления Рижского Свободного порта Виестурс Зепс.

В порту сообщают, что до настоящего времени регулярные ро-ро перевозки из Рижского порта обеспечивались паромами линии Tallink, которые выполняют как пассажирские, так и грузовые перевозки.

Автомобильный паром Midas (длина – 108,5 м, ширина – 17 м) ходит под финским флагом. Оператор линии Wagenborg Shipping Sweden отмечает, что по мере увеличения объема перевозимых грузов паром Midas может быть заменен на более мощный, в соответствии со спросом.

Напомним, ранее ЦТС сообщал, что в июне Stena Line закрыла один из старейших в Европе паромных маршрутов. Паром Sassnitz, который обслуживал этот маршрут, будет передан Stena RoRo, а затем либо продан, либо отфрахтован.