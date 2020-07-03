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Глава Госгеокадастра: Нет реестра граждан, которые безвозмездно получили по 2 га земли

Глава Госгеокадастра: Нет реестра граждан, которые безвозмездно получили по 2 га земли

В Госгеокадастре, который годами выделял государственные земли тысячами гектаров, отсутствует реестр лиц, реализовавших свое право на получение земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко в интервью «Украинскому радио», сообщается на сайте ведомства.

«До сегодняшнего времени в нашей стране, раздавая сотни тысяч гектаров земли путем бесплатной приватизации, государство не имеет официального единого реестра граждан Украины, которые получили безвозмездно 2 гектара. В данный момент идет процесс создания такого реестра», – подчеркнул глава Госгеокадастра.

Однако, по его словам, уже на старте создания этого реестра обнаружены многочисленные нарушения указанной приватизации, в частности реализация безвозмездного права на 2 га земли одними и теми же людьми несколько раз в разных регионах. В ближайшее время информация об этих лицах будет опубликована, подчеркнул Лещенко.

«Общество должно знать правду о своих «героях» и о том, что за годы распоряжения землями Госгеокадастром тысячи гектаров лучших земель Украины были разграблены. Речь идет о прибрежных зонах, рекреационных зонах Причерноморья и Приазовья, а также прекрасном природно-заповедном фонде, начиная от живописных Карпат и заканчивая Пуща-Водицей под Киевом», – добавил Лещенко.

Как сообщалось, в Земельном кодексе предусмотрено, что каждый гражданин Украины имеет право на бесплатную передачу ему в собственность земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности для ведения личного крестьянского хозяйства в размере не более двух гектаров.

По материалам УКРИНФОРМ
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