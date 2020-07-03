Пострадавшим от пожаров на Луганщине выделят деньги для приобретения жилья

Пострадавшие от пожаров в Луганской области получат по 300 тысяч гривен компенсации на приобретение жилья, еще будет выделено по 20 тысяч гривен каждому жителю и отдельная компенсация семьям погибших.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время брифинга в Луганской области, который транслировался в прямом эфире на странице Офиса Президента в Facebook.

“Мы решили предоставить 300 тысяч гривен каждой семье, потерявшей дом, чтобы можно было купить новое жилье. С этим также на административном уровне ОГА поможет”, – сказал он.

Кроме того, по словам Президента, каждому жителю из пострадавших населенных пунктов выделят еще по 20 тысяч гривен для поддержки.

Также он подчеркнул, что отдельная сумма будет выделяться семьям погибших, однако не уточнил, какая именно.

“Думаю, что это не вся помощь, я не знаю еще о всех проблемах, думаю, люди нам расскажут”, – добавил Президент.

В то же время глава государства сообщил, что на данный момент известно о 24 уничтоженных огнем домах, 59 – в очень поврежденном состоянии.