В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)

Немецкая компания Festo разработала птиц-роботов BionicSwift весом 42 грамма.

Об этом сообщает Sky News.

«Немецкая инженерная компания Festo разработала птиц-роботов, которые могут летать», – говорится в сообщении.

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Как сообщает телеканал, механизированные птицы BionicSwift весят всего 42 грамма.

В роботах установлены батареи весом в шесть грамм, что позволяет птице летать в течение семи минут в закрытом помещении.



Фото: Укринформ

Отмечается, что птицы от BionicSwift могут совершать полеты именно благодаря искусственным перьям и мягким пластинам, покрывающим их тела.



Фото из открытых источников

«Умное взаимодействие двигателей с механикой позволяет точно отрегулировать частоту размаха крыла и угол для выполнения различных маневров», – заявили в компании.