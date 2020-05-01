Boeing представил прототип дрона с искусственным интеллектом (фото, видео)

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Компания Boeing представила прототип боевого дрона Loyal Wingman, использующего искусственный интеллект.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«Команда австралийских инженеров Boeing представила первый дрон Loyal Wingman для ВВС Австралии», – говорится в пресс-релизе.
В Boeing добавили, что сам беспилотник использует искусственный интеллект для расширения собственных возможностей.
Отмечается, что над аппаратом работали более 35 инженеров из 4 австралийских штатов.
Фото: boeing.com
По словам премьер-министра Скотта Моррисона, представление этого дрона является историческим событием для страны и инноваций в сфере обороны Австралии.
Как сообщает портал Australian Aviation, 11,5-метровый боевой беспилотник поначалу будет протестирован на земле перед тем, как позже в этом году он начнет тестирование в воздухе.
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