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В Еврокомиссии назвали страну, чья экономика лучше остальных переживет пандемию - прогноз

В Еврокомиссии назвали страну, чья экономика лучше остальных переживет пандемию - прогноз

Экономика Польши в этом году переживет наименьшую в Евросоюзе рецессию, которая постигла ЕС в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает “Европейская правда”, об этом говорится в опубликованном сегодня прогнозе Еврокомиссии.

В 2020 году польская экономика сократится на 4,6%. Хотя спад в динамике будет немного больше, чем прогнозировали брюссельские аналитики весной, рецессия в Польше будет наименьшей во всем ЕС.

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В мае Европейская комиссия прогнозировала, что в этом году польская экономика сократится на 4,3%. По сравнению с другими странами, экономическая ситуация в Польше относительно оптимистична.

“Польская экономика продемонстрировала относительную устойчивость в первом квартале, главным образом за счет низкого уровня воздействия на пострадавшие сектора и диверсифицированной экономической структуры”, – говорится в прогнозе.

По материалам Економічна Правда
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