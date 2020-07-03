Volvo в Украине займется ремонтом и продажей подержанных автомобилей

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Шведский бренд объявил о том,что будет поддерживать постгарантийное обслуживание автомобилей компании и станет помогать тем, кто хочет обменять свое авто на новое.
Официальное представительство Volvo отмечает, что в Украине в разы увеличилось количество подержанных автомобилей. По их данным,в Украину импортировано почти 450 тысяч машин с пробегом, а более половины имеют возраст более 11 лет. Причем среди этого количества 4076 — представители шведского бренда в возрасте более двух лет, привезенные из Европы.
В связи с этой ситуацией сервис будет принимать на обслуживание машины первой регистрации, но уже давно пережившие гарантийное обслуживание.
Авто возрастом 3-4 лет получают 10% выгоды на запчасти и обслуживание;
Авто возрастом 5-7 лет получают 20% выгоды на запчасти и обслуживание;
Авто возрастом 8+ лет получают 30% выгоды на запчасти и обслуживание.
В Volvo также будут предлагать перепродажу и приобретение авто на внутреннем вторичном рынке.
Представительство бренда также обещает гарантию на запчасти, которые были установлены на сервисе. По словам представителей компании, обновленный подержанный автомобиль может прослужить еще много лет при надлежащем уходе.
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