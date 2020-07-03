УЗ возобновляет курсирование еще 12 пригородных поездов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
“Укрзализныця” продолжает постепенно возобновлять пассажирские железнодорожные перевозки – назначили курсирование еще 12 пригородных поездов, в целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 645 пригородных поездов.
Об этом сообщает пресс служба УЗ.
“Пять из восстановленных поездов объединят Киев с городами-сателлитами, что значительно разгрузит автодороги на подъездах к столице”, – говорится в сообщении.
Какие поезда будут курсировать:
Читайте также: Укрзализныця возобновила движение поездов дальнего следования еще в одной области
Напомним, заказать билеты можно на сайте УЗ, в мобильном приложении или приобрести в кассах.
Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет производиться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде придумали новый налог для мелких фермеров - DWВчера, 21:00 - 2833 15
В Киеве проведут реконструкцию станции метро "Лесная" (фото)Вчера, 22:08 - 2018 9
Смолий: Я спросил у президента, должен ли я уволиться, он ответил "да"9 ч. назад - 1949 7
Инвесторы "зеленой" энергетики согласились приостановить строительство новых СЭСВчера, 20:44 - 3785 6
Тарифы на газ для населения изменятся - СМИ5 ч. назад - 3478 5
Печатный станок и запуск экономики: Данилишин рассказал, что ожидает украинцев7 ч. назад - 6794 3
Инвесторы "зеленой" энергетики согласились приостановить строительство новых СЭСВчера, 20:44 - 3785 6
Тарифы на газ для населения изменятся - СМИ5 ч. назад - 3478 5
В Раде придумали новый налог для мелких фермеров - DWВчера, 21:00 - 2833 15
ПриватБанк проиграл в судах Коломойскому: не может забрать 247 АЗС, переданные в лизинг7 ч. назад - 2522 1
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 578
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 639 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 4646 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 1554
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 1537 1