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УЗ возобновляет курсирование еще 12 пригородных поездов

УЗ возобновляет курсирование еще 12 пригородных поездов

“Укрзализныця” продолжает постепенно возобновлять пассажирские железнодорожные перевозки – назначили курсирование еще 12 пригородных поездов, в целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 645 пригородных поездов.

Об этом сообщает пресс служба УЗ.

“Пять из восстановленных поездов объединят Киев с городами-сателлитами, что значительно разгрузит автодороги на подъездах к столице”, – говорится в сообщении.

Какие поезда будут курсировать:

  • №7001 Борщаговка-Клавдиево (отправление в 08:16, прибытие в 09:01);
  • №7006 Буча – Святошин (отправление в 7:18, прибытие в 07:43);
  • №6670 Бородянка – Борщаговка (отправление в 07:55, прибытие в 9:11);
  • №7010 Клавдиево – Борщаговка (отправление в 09:27, прибытие в 10:21);
  • №6612 Клавдиево – Борщаговка (отправление в 08:40, прибытие в 9:34);
  • №6016 Фастов – Киев (отправление в 7:18, прибытие в 8:43);
  • №6814 Киев-Волынский – Яготин (отправление в 15:58, прибытие в 18:22);

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  • №6823 Яготин – Киев-Волынский (отправление в 21:08, прибытие в 23:28);
  • №6931 Нежин – Киев-Волынский (отправление в 5:08, прибытие в 7:38);
  • №6932 Киев-Волынский – Нежин (отправление в 16:52, прибытие в 19:08);
  • №6506 Плавни – Запорожье-2 (отправление в 5:59, прибытие в 7:09);
  • №6004 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный (отправление в 5:38, прибытие в 06:30).

Напомним, заказать билеты можно на сайте УЗ, в мобильном приложении или приобрести в кассах.

Справка Finance.ua:

  • Укрзализныця с 1 июня возобновила курсирование пригородных поездов.
  • При посадке пассажирам необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет производиться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины.

По материалам Finance.UA
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