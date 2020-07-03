УЗ возобновляет курсирование еще 12 пригородных поездов

“Укрзализныця” продолжает постепенно возобновлять пассажирские железнодорожные перевозки – назначили курсирование еще 12 пригородных поездов, в целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 645 пригородных поездов.

Об этом сообщает пресс служба УЗ.

“Пять из восстановленных поездов объединят Киев с городами-сателлитами, что значительно разгрузит автодороги на подъездах к столице”, – говорится в сообщении.

Какие поезда будут курсировать:

№7001 Борщаговка-Клавдиево (отправление в 08:16, прибытие в 09:01);

№7006 Буча – Святошин (отправление в 7:18, прибытие в 07:43);

№6670 Бородянка – Борщаговка (отправление в 07:55, прибытие в 9:11);

№7010 Клавдиево – Борщаговка (отправление в 09:27, прибытие в 10:21);

№6612 Клавдиево – Борщаговка (отправление в 08:40, прибытие в 9:34);

№6016 Фастов – Киев (отправление в 7:18, прибытие в 8:43);

№6814 Киев-Волынский – Яготин (отправление в 15:58, прибытие в 18:22);

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№6823 Яготин – Киев-Волынский (отправление в 21:08, прибытие в 23:28);

№6931 Нежин – Киев-Волынский (отправление в 5:08, прибытие в 7:38);

№6932 Киев-Волынский – Нежин (отправление в 16:52, прибытие в 19:08);

№6506 Плавни – Запорожье-2 (отправление в 5:59, прибытие в 7:09);

№6004 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный (отправление в 5:38, прибытие в 06:30).

Напомним, заказать билеты можно на сайте УЗ, в мобильном приложении или приобрести в кассах.

Справка Finance.ua:

Укрзализныця с 1 июня возобновила курсирование пригородных поездов.

При посадке пассажирам необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет производиться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины.