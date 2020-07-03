Галина Третьякова: в 2025 году наша страна станет 11-й из 30 «старейших» стран мира

С удовольствием наблюдаю тенденции, как во многих странах мира и Европы люди почтенного возраста довольно долго стараются вести активный образ жизни. Они занимаются спортом, путешествуют, активно участвуют в жизни своих потомков, открывают для себя интересные грани бытия. Это привело к тому, что, например, в домах ухода за престарелыми в США большинство жильцов в возрасте 85+.

Среди всех стран Европейского Союза, Франция – первое государство по продолжительности жизни, это 81 год.

В то же время, население Германии сегодня стареет быстрее, чем население других стран ЕС. Каждый пятый человек в Германии старше 65 лет. В Италии людей старше 60 в 2000 году было 24% от всего населения страны, а в 2050 году, по данным итальянских организаций, число людей этого возраста возрастет до 42,3%. В Польше в последнее время мощно развиваются дома ухода за людьми преклонного возраста.

Что касается Украины, то каждый пятый гражданин нашего государства принадлежит к старшему поколению. В 2025 году наша страна станет 11-й из 30 «старейших» стран мира. Четвертую часть украинцев будут составлять граждане старше 60 лет. Поэтому вопрос жизни и благосостояния пожилых украинцев уже давно должен быть одним из главных в нашем государстве.

Мы должны не только знать планетарные демографические тенденции, но и учитывать их при разработке и внедрении национальных и государственных программ, в частности, что касается адаптации и качества жизни людей почтенного возраста.

В рамках крайне важного вопроса качества жизни людей по завершении трудового стажа стоит упомянуть Всемирную ассамблею по вопросам старения населения, на которой в 2020 году был принят Мадридский международный план действий, что способствовало осознанию на государственном уровне необходимости гарантировать пожилым людям достойную старость, свободную от нищеты и невежества, активную и включенную в общественную жизнь.

Пожилые люди должны принимать активное участие в социально-экономическом развитии общества, становиться движущей силой в решении важных для сообществ вопросов, а не доживать свою жизнь в изоляции и одиночестве. Как говорил английский социолог Зигмунд Бауман, пожилые люди могут быть, в частности, мощным фактором гуманизации социума, а “человеческие черты общества должны измеряться качеством жизни слабых его членов”.

Назову несколько проблем, с которыми нужно работать власти и центральным органам исполнительной власти в Украине в контексте качественного преобразования условий и систем жизнедеятельности пожилых людей в нашей стране.

Среди важнейших проблем людей этой категории – низкий уровень социальной и экономической активности. Причины такого явления – недостаточная образовательно-профессиональная мобильность граждан, низкий уровень институтов и традиций самообразовательной деятельности, который мы сейчас мощно наверстываем.

Для решения этих вопросов в нашем государстве мы зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект № 2481 о квалификации как факторе адаптации и мобильности украинца.

Существует также вопрос негибкого рынка труда, над которым Верховная Рада Украины также сейчас работает.

Кроме того, есть вопросы, которые относятся в большей степени к сознанию человека, а именно: как проходил процесс воспитания личности в плоскости отношения к людям почтенного возраста; какие существуют стереотипы старения и прочее. Эти стереотипы старения мощно изучаются в последнее время учеными. Какими бы ни были изучаемые гипотезы в этом вопросе, украинская власть и центральные органы исполнительной власти должны использовать наработки научного сообщества для создания мощного резерва для развития общества, привлекая к этому процессу пожилых людей.

Мне очень нравится программа, введенная в Риме. До недавнего времени в Италии не существовало иной поддержки людей почтенного возраста, чем социальные выплаты и пенсии. Согласно Мадридскому международному плану действий итальянцы запустили программу под названием “Да здравствуют старики”, создав инфраструктуру поддержки пожилых людей 75+ дома.

Введена так называемая сеть солидарности, в которую входят родственники, соседи, продавцы соседних магазинов, врачи, волонтеры социальных служб и другие люди, которые с помощью телефонов и, при соответствующей необходимости, участвуют в жизни пенсионеров, помогают им.

Всем, кто работает в сфере социальной политики, нужно, чтобы такие мероприятии, как сегодня, происходили чаще. Именно они позволяют нам общаться и обмениваться опытом. В результате такого взаимодействия будут рождаться новые виды помощи пожилым людям в нашей стране.

Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов