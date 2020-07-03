Для ипотеки под 10% нужны жесткие правила - Милованов (видео)

Ипотека под 10% возможна, но с ней будут те же проблемы, что и с государственной программой “Доступные кредиты 5-7-9%”.

Об этом заявил экс-министр развития экономики, а нынче президент Киевской школы экономики – Тимофей Милованов в интервью Finance.ua.

“Банки будут бояться выдавать ипотеку под такие проценты из-за того, что заемщики могут не возвращать деньги”, – подчеркнул он.

По словам Милованова, стоимость денег – это репутация и возможность вернуть средства, потому что ни один банк не даст собственные средства, если их не вернут. Или банки будут требовать высокие проценты.

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“Мы хотим, чтобы давали деньги, еще и под низкий процент. А это значит, что если человек не платит, то должна быть возможность [у банков – ред.] забрать квартиру”, – рассказал экс-министр.

По его мнению, иная ситуация будет несправедливой. Ведь недобросовестные люди смогут купить квартиру под 10% годовых в гривне при 5% инфляции, а это низкий процент, как в Штатах или Европе, и прописать там своего ребенка, чтобы квартиру не смогли забрать. Так будут действовать так называемые “схемы”.

“Здесь нужны жесткие правила. Если мы хотим, чтобы эта программа работала, должно быть правило: не заплатил – отобрали. Тогда можно рассчитывать, что учетная ставка 6%, плюс операционные расходы банка 1-2%, и столько же за риск. Просто нужно, чтобы за риск надо было платить 1-2%, а не целых 15%”, – отметил он.

Альтернативой, по словам Милованова, являются гарантии государства – если банку не возвращают квартиру, то государство возвращает деньги. Ведь банк работает, как бизнес.

“Когда заемные средства не будут возвращаться в банк, или они не пойдут в НБУ и уменьшат его доходы, то банк обанкротится и в любом случае будет пополняться деньгами налогоплательщиков через депозитарий или Фонд гарантирования вкладов”, – подытожил директор КШЭ.

Справка Finance.ua:

Напомним, в Нацбанке назвали 2020 год – “годом ипотечного кредитования”, а президент Владимир Зеленский пообещал населению дешевую ипотеку под 10% годовых.

В Минфине сообщили, что запуску обещанной ипотеки под 10% мешают некоторые законодательные ограничения. В частности, нормы, связанные с пропиской детей.