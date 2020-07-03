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Жители Киевской области стали уменьшать долги за коммуналку

Жители Киевской области стали уменьшать долги за коммуналку

В мае 2020 года населением области уплачено за жилищно-коммунальные услуги 795,6 млн грн (144,3% начисленных за этот период сумм).

Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Киевской области.

Долги жителей Киевской области за коммунальные услуги:

  • за распределение природного газа – 1 766,6 млн гривен;
  • поставку тепловой энергии и горячей воды – 489,6 млн;
  • централизованное водоснабжение и водоотвод – 155,7 млн;
  • управление многоквартирным домом – 202,9 млн;
  • поставку и распределение электрической энергии – 567,0 млн;
  • предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 20,9 млн.

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В это же время население заключило 39 договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 247,9 тыс. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 407,6 тыс. грн.

Справка Finance.ua

  • По состоянию на 1 мая 2020 г. общая задолженность за коммунальные услуги в Украине превысила 63 млрд грн.
  • В ВР зарегистрировали законопроект, по которому предлагалось установить дополнительные штрафы за долги по коммуналке (сейчас, по закону о жилищно-коммунальных услугах, есть только небольшая пеня).
  • Размеры штрафов предлагали следующие: если долг больше года – штраф в размере 20%, если долг от двух лет – штраф в 30%, долг от трех лет и более – штраф в 50%.
По материалам Finance.UA
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