Жители Киевской области стали уменьшать долги за коммуналку

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В мае 2020 года населением области уплачено за жилищно-коммунальные услуги 795,6 млн грн (144,3% начисленных за этот период сумм).
Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Киевской области.
Долги жителей Киевской области за коммунальные услуги:
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В это же время население заключило 39 договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 247,9 тыс. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 407,6 тыс. грн.
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