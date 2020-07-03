В МИД сообщили о шагах по превращению Украины в гаранта продовольственной безопасности

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Во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел онлайн-встречу с представителями аграрной и пищевой промышленности Херсонской области. На встрече обсудили возможности сотрудничества дипломатии и бизнеса.
Сообщается, что совещание состоялось в развитие договоренностей по итогам круглого стола с участием Президента Украины и руководителей сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств Херсонской области и в рамках создания эффективной системы поддержки субъектов внешнеэкономической деятельности Украины и продвижения отечественных товаров и услуг на внешних рынках.
Участие в дискуссии приняли председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев и заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка, а также представители почти 20 производственных предприятий региона.
Участники обсудили возможности помощи бизнесу в прохождении процедур сертификации и признания украинской продукции на рынках других стран, решения логистических проблем и либерализации таможенных правил, отметили в МИД.
“Мы хотим построить эффективный рабочий диалог с бизнесом. Наша задача – создать такую систему взаимодействия, в которой украинских экспортеров услышат и смогут реально помочь”, – подчеркнул министр.
Он напомнил о перезагрузке Совета экспортеров и инвесторов при МИД Украины как эффективной платформы, на базе которой будет происходить дальнейшее взаимодействие с бизнесом.
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