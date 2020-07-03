0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

В МИД сообщили о шагах по превращению Украины в гаранта продовольственной безопасности

В МИД сообщили о шагах по превращению Украины в гаранта продовольственной безопасности

Во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел онлайн-встречу с представителями аграрной и пищевой промышленности Херсонской области. На встрече обсудили возможности сотрудничества дипломатии и бизнеса.

Сообщается, что совещание состоялось в развитие договоренностей по итогам круглого стола с участием Президента Украины и руководителей сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств Херсонской области и в рамках создания эффективной системы поддержки субъектов внешнеэкономической деятельности Украины и продвижения отечественных товаров и услуг на внешних рынках.

Участие в дискуссии приняли председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев и заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка, а также представители почти 20 производственных предприятий региона.

Участники обсудили возможности помощи бизнесу в прохождении процедур сертификации и признания украинской продукции на рынках других стран, решения логистических проблем и либерализации таможенных правил, отметили в МИД.

“Мы хотим построить эффективный рабочий диалог с бизнесом. Наша задача – создать такую ​​систему взаимодействия, в которой украинских экспортеров услышат и смогут реально помочь”, – подчеркнул министр.

Он напомнил о перезагрузке Совета экспортеров и инвесторов при МИД Украины как эффективной платформы, на базе которой будет происходить дальнейшее взаимодействие с бизнесом.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.