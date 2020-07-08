Сколько стоят частные дома в пригороде Киева (инфографика)

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В июне средняя цена на дом в пригороде Киева составила 771 долл. США/кв. м, относительно марта, средняя стоимость увеличилась на 0,4%. В национальной валюте средневзвешенная цена уменьшилась на 3,9% до 20742 грн/кв. м (±2,2%).
Об этом пишет 100realty.ua.
Динамика стоимости представленных к продаже домов в пригороде Киева. С декабря 2019 года цены на дома под Киевом увеличились в долларах на 0,7%, а в гривнах на 15,4%.
За год цены на дома в пригороде Киева повысились в долларах на 1,9%, а в гривнах – на 3,4%. Индекс роста в гривнах составил 1,03, в долларах – 1,02.
Доля домов, впервые представленных к продаже, в отчетном периоде составила 12,4% от всего объема предложения. Средняя цена «новых» домов на 4,5% ниже средневзвешенной цены марта и составляет 20 619 грн. за 1 кв. м (767 долл./кв. м, -0,2%).
Медианная цена квадратного метра домов уменьшилась на 0,5% и составила 616 дол. США/кв. м, с декабря 2019 года увеличилась – на 0,7%, за год – на 2,7%.
В 20% домов низкого ценового сегмента средневзвешенная цена предложения составила 7 451 грн/кв. м (277 долл./кв. м.), а в 20% домов высшего ценового сегмента – 44 089 грн/кв. м (1 639 долл./кв. м.). Индекс расслоения (отношение цены «дорогого» жилья к «дешевому») в целом по пригороду Киева составил 5,91.
Уменьшение средних цен. В долларовом эквиваленте:
Количество выставленных на продажу домов в июне увеличилось на 0,2% до 6 315 единиц. Объем предложения домов в общей площади увеличился на 0,3%, в долларовом выражении – на 0,6%.
За первое полугодие 2020 года предложение домов под Киевом увеличилось на 5,5%. Относительно июня 2019 года уменьшилось – на 1,7%. Индекс роста составил 0,98.
В зависимости от площади дома, наибольший удельный вес от общего объема занимают дома площадью 100-250 кв. м – 46%, и 250-500 кв. м – 27%. Далее, в порядке убывания, следуют дома площадью до 100 кв. м – 18% и от 500 кв. м – 9%.
Цена. В структуре предложения, по полным ценам за объект, преобладают дома в ценовой категории до 100 тыс. долл. – 47%, от 100 до 200 тыс. долл. – 24%. В ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл. – 10%, от 300 до 500 тыс. долл. – 10% и от 500 тыс. долл. – 9%.
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