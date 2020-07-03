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Печатный станок и запуск экономики: Данилишин рассказал, что ожидает украинцев

Печатный станок и запуск экономики: Данилишин рассказал, что ожидает украинцев

В Национальном банке рассматривают варианты, как насытить экономику финансовыми ресурсами, однако речь о включении “печатного станка” не идет.

Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, который также дал прогноз о дальнейшем курсе гривны.

“Будет ли Национальный банк осуществлять неконтролируемую эмиссию денег? Неконтролируемую – никогда и ни при каких условиях!” – написал он в Facebook.

Данилишин напомнил, что эмиссия денег является одной из базовых функций центрального банка, “она должна быть достаточной для обеспечения экономической жизнедеятельности государства, но не создавать давления на цены”.

“В результате падения экономической активности и кредитования экономики уровень монетизации экономики Украины сократился до 36% ВВП – почти вдвое за последние 5 лет… Это существенно замедлило рост экономики, а инфляция намного ниже целевого значения”, – написал он.

Но, по словам Данилишина, речь не идет о неконтролируемом увеличении денежной массы.

“Однако у Национального банка есть достаточный инструментарий и пространство для более активного насыщения экономики финансовыми ресурсами по приемлемой стоимости без усиления инфляционного давления”, – заявил глава Совета НБУ.

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По материалам Сегодня
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