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В правительстве предлагают финансировать энергоэффективность предприятий за счет налога на выбросы СО2

В правительстве предлагают финансировать энергоэффективность предприятий за счет налога на выбросы СО2

Министерство энергетики предлагает аккумулировать налоги на выбросы СО2 в отдельный фонд, который будет частично компенсировать бизнесу закупку энергоэффективного оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Именно такой механизм целевого использования средств во многих странах мира (Финляндия, Дания, Великобритания, Швеция) стал стимулом для промышленных предприятий как к рациональному использованию энергии, так и к оптимизации технологических процессов на производстве”, – сообщают в Минэнерго.

В настоящее время поступления по налогу на выбросы СО2 (около 900 млн грн) не имеют целевого назначения и ежегодно идут в общий фонд госбюджета.

Законопроект предлагает предоставлять предприятиям компенсацию части кредитов на закупку энергоэффективного оборудования.

Отмечается, что законопроект разработан совместно с Госэнергоэффективности, Украинско-Датским энергетическим центром и другими партнерами.

По материалам Економічна Правда
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