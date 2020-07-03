В правительстве предлагают финансировать энергоэффективность предприятий за счет налога на выбросы СО2

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Министерство энергетики предлагает аккумулировать налоги на выбросы СО2 в отдельный фонд, который будет частично компенсировать бизнесу закупку энергоэффективного оборудования.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“Именно такой механизм целевого использования средств во многих странах мира (Финляндия, Дания, Великобритания, Швеция) стал стимулом для промышленных предприятий как к рациональному использованию энергии, так и к оптимизации технологических процессов на производстве”, – сообщают в Минэнерго.
В настоящее время поступления по налогу на выбросы СО2 (около 900 млн грн) не имеют целевого назначения и ежегодно идут в общий фонд госбюджета.
Законопроект предлагает предоставлять предприятиям компенсацию части кредитов на закупку энергоэффективного оборудования.
Отмечается, что законопроект разработан совместно с Госэнергоэффективности, Украинско-Датским энергетическим центром и другими партнерами.
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