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Как украинцам инвестировать в акции Tesla, Google, Apple и других прибыльных компаний

Месяц назад мы провели вебинар об инвестициях, куда и как лучше инвестировать $1000, $10 000 и $50 000. И это самый просматриваемый вебинар из всей серии – 7070 просмотров на YouTube канале. Мы обсудили разные инструменты инвестирования, и по каждому получили множество вопросов к экспертам, на которые мы физически не смогли ответить из-за ограниченного времени эфира.

В результате мы приняли решение сделать серию вебинаров по инвестированию, и каждый вебинар будет посвящен отдельной теме: инвестициям в акции и фондовый рынок, в недвижимость, в залоговое кредитование, в МФО и многое другое. Будем подробно отвечать на все вопросы по конкретному виду инвестиций.

А сегодня хотим пригласить Вас на уже десятый, юбилейный выпуск FinUpdate 2020: Инвестиции без границ и при любом шторме. Доступ к биржам здесь и за океаном.

📅 Когда: 09 июля (четверг) в 12.00
💻 Где: OnLine

Среди экспертов:

Михаил Кухар – Преподаватель макроэкономики Бизнес-школы МИМ-Киев, главный экономист Ukraine Economic Outlook:

О чем будем говорить:
🔸 Стоит ли инвестировать в кризис
🔸 Что ждать, если нахлынет 2-я волна пандемии
🔸 Как должна зависеть стратегия инвестирования от возраста

Тарас Гандзий – Практикующий инвестор, 7 лет опыта работы на фондовом рынке, управляющий инвестиционными активами, лектор учебного курса «Биржевой Университет» ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА»

О чем будем говорить:
🔸 Почему акции, облигации надежнее денег под подушкой и депозита в банке
🔸 Почему инвестиции в фондовый рынок – выгодно
🔸 Как научиться зарабатывать на фондовом рынке

  • Богдан Сидоренко* – Директор Киевского филиала ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА». Практикующий инвестор на фондовом рынке Украины, США, 6-летний опыт работы в сфере банковского и инвестиционного бизнеса, Сертифицированный специалист Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины по направлению «Торговля ценными бумагами»

О чем будем говорить:
🔸 Сезон IPO, актуальная аналитика результатов
🔸 Практические кейсы клиентов
🔸 Почему инвестиции в фондовый рынок – это надежно

Василий Матий – Финансист, партнер iPlan.ua, соучредитель бизнес сообщества BOARD

О чем будем говорить:
🔸 Как повлияет отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия на инвестиционный климат в Украине.
🔸 Что будет с курсом валют и когда нужно инвестировать в валюту
🔸 Инвестиционные возможности украинского и зарубежных рынков
🔸 Как зарабатывать не теряя. Правильные инвестиции в любых условиях

Поспешите зарегистрироваться по ссылке: new.bank-online.com.ua/finupdate

По материалам Finance.UA
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