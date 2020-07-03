Как украинцам инвестировать в акции Tesla, Google, Apple и других прибыльных компаний

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Месяц назад мы провели вебинар об инвестициях, куда и как лучше инвестировать $1000, $10 000 и $50 000. И это самый просматриваемый вебинар из всей серии – 7070 просмотров на YouTube канале. Мы обсудили разные инструменты инвестирования, и по каждому получили множество вопросов к экспертам, на которые мы физически не смогли ответить из-за ограниченного времени эфира.
В результате мы приняли решение сделать серию вебинаров по инвестированию, и каждый вебинар будет посвящен отдельной теме: инвестициям в акции и фондовый рынок, в недвижимость, в залоговое кредитование, в МФО и многое другое. Будем подробно отвечать на все вопросы по конкретному виду инвестиций.
А сегодня хотим пригласить Вас на уже десятый, юбилейный выпуск FinUpdate 2020: Инвестиции без границ и при любом шторме. Доступ к биржам здесь и за океаном.
📅 Когда: 09 июля (четверг) в 12.00
💻 Где: OnLine
Среди экспертов:
Михаил Кухар – Преподаватель макроэкономики Бизнес-школы МИМ-Киев, главный экономист Ukraine Economic Outlook:
О чем будем говорить:
🔸 Стоит ли инвестировать в кризис
🔸 Что ждать, если нахлынет 2-я волна пандемии
🔸 Как должна зависеть стратегия инвестирования от возраста
Тарас Гандзий – Практикующий инвестор, 7 лет опыта работы на фондовом рынке, управляющий инвестиционными активами, лектор учебного курса «Биржевой Университет» ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА»
О чем будем говорить:
🔸 Почему акции, облигации надежнее денег под подушкой и депозита в банке
🔸 Почему инвестиции в фондовый рынок – выгодно
🔸 Как научиться зарабатывать на фондовом рынке
О чем будем говорить:
🔸 Сезон IPO, актуальная аналитика результатов
🔸 Практические кейсы клиентов
🔸 Почему инвестиции в фондовый рынок – это надежно
Василий Матий – Финансист, партнер iPlan.ua, соучредитель бизнес сообщества BOARD
О чем будем говорить:
🔸 Как повлияет отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия на инвестиционный климат в Украине.
🔸 Что будет с курсом валют и когда нужно инвестировать в валюту
🔸 Инвестиционные возможности украинского и зарубежных рынков
🔸 Как зарабатывать не теряя. Правильные инвестиции в любых условиях
Поспешите зарегистрироваться по ссылке: new.bank-online.com.ua/finupdate
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