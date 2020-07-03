Резкое падение доходов госбюджета в мае обусловлено резким сокращением импорта - исследование

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Показатели доходов бюджета в мае уже отражают негативные последствия коронавируса на экономику, с которыми Украина столкнулась в апреле. Об этом говорится в исследовании Mind из цикла «Макроэкономический прогноз-2020».
По расчетам издания, пик кризиса, который пришелся на май, приведет к еще более глубокому падению доходов бюджета в июне, что будет отражено только в июльской информации о выполнении бюджета.
Согласно исследованию, столь значительные показатели падения доходов не свидетельствуют о критическом внутреннем состоянии экономики. Причина не столько в падении экономики, сколько в резком сокращении импорта. Больше всего невыполнение плана по мобилизации финансовых ресурсов в государственный бюджет демонстрирует таможенная служба Украины, которая в результате сокращения импорта резко уменьшила взимание «импортного НДС» и пошлин.
Украинское правительство пытается сфокусировать внимание общественности и международных партнеров на оценке плана выполнения доходной части бюджета вместо уменьшения показателя доходов госбюджета-2020. И показатель недобора доходов в мае выглядит скромно – 2,2%. Эта цифра может ввести в заблуждение и создать впечатление, что фискальная сфера практически не подверглась влиянию карантина и экономического кризиса.
На самом деле Кабмин в очередной раз прибег к манипуляции, говорится в исследовании. Ее суть заключается в искусственном занижении планов по мобилизации финансовых ресурсов в государственный бюджет в определенные неблагоприятные месяца. Иными словами, если правительство видит, что в каком-то месяце намечается колоссальный спад доходов, оно просто уменьшает план доходов, чтобы избежать критики в свой адрес по поводу неспособности обеспечить выполнение доходной части бюджета.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Раде придумали новый налог для мелких фермеров - DWВчера, 21:00 - 2514 13
В Киеве проведут реконструкцию станции метро "Лесная" (фото)Вчера, 22:08 - 1633 9
Денисовой понадобилось 3,5 млн на создание сайта Уполномоченного ВРУ по правам человекаВчера, 17:21 - 1173 6
Смолий: Я спросил у президента, должен ли я уволиться, он ответил "да"6 ч. назад - 1564 5
Инвесторы "зеленой" энергетики согласились приостановить строительство новых СЭСВчера, 20:44 - 3123 5
Печатный станок и запуск экономики: Данилишин рассказал, что ожидает украинцев4 ч. назад - 4073 3
Инвесторы "зеленой" энергетики согласились приостановить строительство новых СЭСВчера, 20:44 - 3123 5
В Раде придумали новый налог для мелких фермеров - DWВчера, 21:00 - 2514 13
Украинцы все чаще покупают подержанные авто: самые популярные марки8 ч. назад - 2004
Почти 30% компаний планируют продавать бизнес или активы - исследование7 ч. назад - 1888 1
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 559
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 624 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 4595 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 1535
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 1512 1