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Резкое падение доходов госбюджета в мае обусловлено резким сокращением импорта - исследование

Резкое падение доходов госбюджета в мае обусловлено резким сокращением импорта - исследование

Показатели доходов бюджета в мае уже отражают негативные последствия коронавируса на экономику, с которыми Украина столкнулась в апреле. Об этом говорится в исследовании Mind из цикла «Макроэкономический прогноз-2020».

По расчетам издания, пик кризиса, который пришелся на май, приведет к еще более глубокому падению доходов бюджета в июне, что будет отражено только в июльской информации о выполнении бюджета.

Согласно исследованию, столь значительные показатели падения доходов не свидетельствуют о критическом внутреннем состоянии экономики. Причина не столько в падении экономики, сколько в резком сокращении импорта. Больше всего невыполнение плана по мобилизации финансовых ресурсов в государственный бюджет демонстрирует таможенная служба Украины, которая в результате сокращения импорта резко уменьшила взимание «импортного НДС» и пошлин.

Украинское правительство пытается сфокусировать внимание общественности и международных партнеров на оценке плана выполнения доходной части бюджета вместо уменьшения показателя доходов госбюджета-2020. И показатель недобора доходов в мае выглядит скромно – 2,2%. Эта цифра может ввести в заблуждение и создать впечатление, что фискальная сфера практически не подверглась влиянию карантина и экономического кризиса.

На самом деле Кабмин в очередной раз прибег к манипуляции, говорится в исследовании. Ее суть заключается в искусственном занижении планов по мобилизации финансовых ресурсов в государственный бюджет в определенные неблагоприятные месяца. Иными словами, если правительство видит, что в каком-то месяце намечается колоссальный спад доходов, оно просто уменьшает план доходов, чтобы избежать критики в свой адрес по поводу неспособности обеспечить выполнение доходной части бюджета.

По материалам Mind
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