ПриватБанк проиграл в судах Коломойскому: не может забрать 247 АЗС, переданные в лизинг

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Северный апелляционный хозсуд своим постановлением от 23 июня отказался удовлетворить апелляционную жалобу Приватбанка и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 10.03.2020 (в деле №910/3414/20), которым было удовлетворено ходатайство 38 компаний, связанных с “приватовцами”, и в рамках обеспечения их иска запрещено Приватбанку осуществлять какие-либо действия по возврату и/или истребованию 247 АЗС, переданных банком в лизинг.
Согласно судебным материалам, в 2016 году 15 компаний, связанных с экс-владельцами Приватбанка, заключили с банком договоры финансового лизинга, по которым получили от Приватбанка 247 АЗС.
В дальнейшем эти компании передали указанные АЗС в аренду для 38 компаний-операторов (которые являются истцами в упомянутом деле).
Как сообщалось, задолженность компаний-лизингополучателей перед Приватбанком превышает 2 млрд грн, а национализированный банк принимает меры по расторжению соответствующих договоров финансового лизинга и возврату объектов лизинга, которые находятся в аренде у компаний-заявителей.
По данным ПриватБанка, на конец I квартала 2020 г. объем портфеля кредитов и дебиторской задолженности по финансовому лизингу, который он связывает с бывшими акционерами, составлял 218,1 млрд грн (на конец 2019 года – 210,6 млрд грн, на конец 2018 года – 212,8 млрд грн).
Ранее Игорь Коломойский публично отрицал информацию НБУ, что около 95% корпоративного портфеля ПриватБанка, который сформировался до национализации, – это были инсайдерские займы.
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