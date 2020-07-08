Aston Martin выпустит копию автомобиля Джеймса Бонда (видео)

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Британская компания Aston Martin разработала копию модели DB5, которая снялась в 1964 году в фильме «Голдфингер» про Джеймса Бонда. Об этом говорится в пресс-релизе бренда.
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Отмечается, что поставки Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation для клиентов начнутся во второй половине 2020 года. Всего будет выпущено 25 автомобилей. Все машины соберут вручную. На производство одной копии модели уходит 4500 часов.
Особенностями модели станут пуленепробиваемое лобовое стекло, выдвижные тараны, вращающиеся номерные знаки, а также муляж пулемета. В салоне установят телефон, пульт дистанционного управления для активации гаджетов и копию радара.
Модель оснастят четырехлитровым бензиновым мотором мощностью 290 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.
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