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Aston Martin вывел на тесты свой первый мотоцикл (видео)

Aston Martin вывел на тесты свой первый мотоцикл (видео)

Aston Martin совместно с производителем мотоциклов Brough Superior приступили к испытаниям трекового спортбайка AMB 001 на трассе По-Арно во Франции.

Первый в истории мотоцикл Aston Martin будет построен тиражом всего 100 экземпляров. Клиентам придется заплатить 108 000 евро за каждый экземпляр.

Рама супербайка сделана из алюминия и титана, подрамник и обтекатели – из углепластика. Седло анатомической формы выполнено из кожи, которая используется для обработки салонов британских спорткаров.

Мотоцикл получил V-образный двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, мощностью 180 лошадиных сил. При этом масса машины, за счет титана и углепластика, составляет всего 180 кг.

Серия тестов закончится через несколько месяцев. После этого мотоцикл отправят в серийное производство на мощностях компании Brough Superior.

По материалам НВ
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