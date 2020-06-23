Aston Martin вывел на тесты свой первый мотоцикл (видео)

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Aston Martin совместно с производителем мотоциклов Brough Superior приступили к испытаниям трекового спортбайка AMB 001 на трассе По-Арно во Франции.
Первый в истории мотоцикл Aston Martin будет построен тиражом всего 100 экземпляров. Клиентам придется заплатить 108 000 евро за каждый экземпляр.
Рама супербайка сделана из алюминия и титана, подрамник и обтекатели – из углепластика. Седло анатомической формы выполнено из кожи, которая используется для обработки салонов британских спорткаров.
Мотоцикл получил V-образный двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, мощностью 180 лошадиных сил. При этом масса машины, за счет титана и углепластика, составляет всего 180 кг.
Серия тестов закончится через несколько месяцев. После этого мотоцикл отправят в серийное производство на мощностях компании Brough Superior.
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