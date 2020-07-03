Великобритания выделит 100 тыс. фунтов на помощь пострадавшим от паводков в Украине

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Великобритания выделит 100 тысяч фунтов стерлингов (3 млн 394 тыс. 820 грн) на помощь регионам, пострадавшим от разрушительных паводков на западе Украины. Ця допомога надається у відповідь на заклик української влади до міжнародної спільноти.
Об этом сообщает пресс-служба британского посольства.
Кроме обеспечения неотложных нужд, связанных с паводками, Великобритания также обещает оказать поддержку в борьбе с повышенным риском распространения коронавирусного заболевания COVID-19 среди жителей западных регионов страны.
«Наша помощь будет включать предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворения санитарных нужд. Эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями», – отметили в посольстве.
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Напомним, с июня в западных областях Украины начались сильные дожди, что привело к подъему уровня воды в реках. Из-за паводков подтопленными оказались тысячи домов, а сотни их жителей пришлось эвакуировать. Также разрушены дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры.
По подсчетам Укравтодора, наводнение в западных регионах Украины нанесло ущерб дорожному хозяйству на 234,4 млн гривен.
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