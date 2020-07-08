Прожиточный минимум в Украине и в мире: в США тратят в день в 20 раз больше (инфографика)

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Прожиточный минимум в разных странах мира значительно отличается. Так, например, правительство США предусмотрело 55 долл. в сутки для жителей своей страны.
Украинская власть полагает, что для того, чтобы полноценно жить, достаточно и 2,6 долл. Отметим, что разница в прожиточном минимуме в расчете на один день в Украине и США составляет более 20 раз.
Соседние Молдова, Россия и Чехия предусмотрели для своих граждан суточные расходы в районе 4-5 долларов. А жители Польши могут рассчитывать не меньше, чем 18,9 долл. в сутки.
Инфографика comments.ua
Лидерами по суммам прожиточного суточного минимума вместе со США являются Канада, Франция и Германия, которые предусмотрели 47, 45 и 41 долл. в сутки для жителей своих стран соответственно.
Многие украинцы отмечают, что выжить на минимальные зарплату и пенсию практически невозможно. В этом контексте время от времени в стране всплывает вопрос о необходимости приравнять уровень фактического и номинального прожиточного минимума. Соответствующий законопроект №3515 был недавно зарегистрирован в Верховной Раде.
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