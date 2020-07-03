В Винницкой области из банкомата украли около миллиона гривен

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В Винницкой области неизвестные украли из банкомата около 1 млн грн. Полиция устанавливает злоумышленников.
Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.
Так, около 3:35 5 июля правоохранителям поступила информация о том, что в помещении магазина в поселке городского типа Дашев (Ильинецкий район) неизвестные совершили кражу денег из банкомата, повредив его. Сумма похищенного составляет около миллиона гривень.
Следственным управлением областного управления полиции начато уголовное производство по части 5 статьи 185 УК (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в ночь с 9 на 10 апреля в Харькове был взорван банкомат, полиция задержала злоумышленников, а украденные деньги обещали вернуть банку. По словам одного из чиновников, двое злоумышленников подъехали к банкомату на велосипедах, чтобы не был обнаружен автомобиль, на котором они приехали к месту преступления. С помощью направленного взрыва был взломан банкомат “ПриватБанка”, вмонтированный в стену супермаркета “Дигма”, в котором были денежные средства в сумме в 1 млн 978 тысяч 400 грн.
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