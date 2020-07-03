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В НБУ рассказали, где искать информацию о небанковских финучреждениях

В НБУ рассказали, где искать информацию о небанковских финучреждениях

На сайте НБУ открыли онлайн поиск информации о небанковских финансовых учреждениях.

Об этом сообщается на официальной странице Нацбанка в FACEBOOK.

В ведомстве отметили, что в настоящее время реестры финансовых учреждений, принятые от предыдущего регулятора Нацкомфинуслуг, загружены в Комплексную информационную систему НБУ (КИС НБУ).

О чем речь:

  • система КИС НБУ позволяет осуществлять расширенный поиск информации о финансовом учреждении в Государственном реестре финансовых учреждений и информации из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги в режиме онлайн;
  • система доступна как для участников рынка, так и для внешних пользователей;
  • в то же время КИС НБУ позволяет участникам рынка подавать регистрационные карточки для внесения записей в Государственный реестр финансовых учреждений.

Найти информацию можно на веб-сайте НБУ по ссылке: kis.bank.gov.ua. Доступы для авторизованных пользователей системы для работы с Государственным реестром финансовых учреждений перенесены в новую систему Национального банка.

Стоит отметить, что КИС НБУ предназначена только для ведения реестров финансовых учреждений, а отчетность участников рынка будет подаваться через веб-портал НБУ.

Справка Finance.ua:

  • В Украине есть более 2000 небанковских финансовых учреждений, включающих 200 страховых компаний, 300 ломбардов и более 1 тыс. финансовых компаний.
  • С 1 июля 2020 года Национальный банк принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.
  • 2 июля 2020 года, после вступления в силу закона о “сплите”, президент Владимир Зеленский ликвидировал Нацкомфинуслуг – прежнего регулятора небанковских финучреждений.
По материалам Finance.UA
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