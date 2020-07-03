В НБУ рассказали, где искать информацию о небанковских финучреждениях

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На сайте НБУ открыли онлайн поиск информации о небанковских финансовых учреждениях.
Об этом сообщается на официальной странице Нацбанка в FACEBOOK.
В ведомстве отметили, что в настоящее время реестры финансовых учреждений, принятые от предыдущего регулятора Нацкомфинуслуг, загружены в Комплексную информационную систему НБУ (КИС НБУ).
О чем речь:
Найти информацию можно на веб-сайте НБУ по ссылке: kis.bank.gov.ua. Доступы для авторизованных пользователей системы для работы с Государственным реестром финансовых учреждений перенесены в новую систему Национального банка.
Стоит отметить, что КИС НБУ предназначена только для ведения реестров финансовых учреждений, а отчетность участников рынка будет подаваться через веб-портал НБУ.
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