Совет НБУ отказался переизбрать Чурия на пост замглавы регулятора

На сегодняшнем заседании, 6 июля, совет Нацбанка отказался утвердить Олега Чурия на повторный срок в должности замглавы НБУ, сообщил глава совета Богдан Данилишин в Facebook. Он пояснил, что Чурий, срок полномочий которого истекает 10 июля, будет занимать должность до вступления в нее нового замглавы.

“В соответствии со статьей 20 закона Украины “О Национальном банке Украины” заместитель председателя Нацбанка, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность новоназначенного заместителя председателя Нацбанка”, – отметил он. И добавил, что совет и в дальнейшем настроен на конструктивное сотрудничество с правлением Нацбанка.

Полномочия председателя Нацбанка после ухода главы регулятора Якова Смолия начала исполнять Екатерина Рожкова, которая была первым замглавы. Таким образом, Чурий пока будет ее заместителем.

По мнению многих экспертов, именно Чурий стал недавно камнем преткновения между правлением и советом Нацбанка. 24 июня Чурий подал декларацию в Нацагентство по противодействию коррупции (НАПК), из чего следовало, что он намерен работать следующие 7 лет, и это было поддержано тогда еще главой регулятора Яковом Смолием.

Однако совет НБУ на заседании 30 июня не продлил полномочия Чурия. В ответ Смолий ушел со скандалом, обвинив власть в политическом давлении. Член совета Виталий Шапран, однако, не согласен с этим и у себя в Facebook дал другое объяснение: глава НБУ устал, с ним тяжело стало работать.