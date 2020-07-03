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В Украину прибыл первый контейнерный поезд из китайского Уханя

В Украину прибыл первый контейнерный поезд из китайского Уханя

Сегодня, 6 июля, первый поезд из Уханя (провинция Хубэй, КНР) прибыл на станцию “Киев-Лиски”. Состав загружен 43 сорокафутовыми контейнерами с сульфатом магния, оборудованием, алюминиевыми рамами, одноразовыми шприцами, флаконами ПЭТ, другими изделиями легкой промышленности, сообщила пресс-служба “Укрзализныци”.

По словам и. о. председателя правления “Укрзализныци” Ивана Юрика, маршрут поезда пролег через территории четырех стран и составил более 9,5 тыс. км, а прямые контейнерные поезда из Китая становятся регулярным сервисом. Это уже второй поезд, который привез в Украину китайские товары. Расчетное время на преодоление этого расстояния составляет около 15 суток.

“Это показатель, который обеспечит конкретность сухопутного маршрута перевозок китайского товара в Украину по сравнению с другими логистическими решениями. Планируем, что поезда из КНР будут курсировать еженедельно с последующим увеличением периодичности”, – добавил Юрик.

Ранее по территории Украины ж/д транспортом осуществлялись только транзитные перевозки грузов по направлению Китай – страны Западной Европы – Китай. Сейчас рассматривают еще ряд новых маршрутов для контейнерных поездов.

Первый пилотный контейнерный поезд со станции Яньтай (Китай) приняли 8 июня. В составе перевезли 41 сорокафутовый контейнер с обувью, бурильными трубами, компьютерным томографом и сборными грузами.

По материалам УБР
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