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Украинцы все чаще покупают подержанные авто: самые популярные марки

Украинцы все чаще покупают подержанные авто: самые популярные марки

В течение июня 2020 года украинскую прописку получили 29,2 тыс. б/у легковушек. По сравнению с предыдущим годом июньские регистрации подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, выросли на 52%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Напомним, в прошедшем месяце украинцы зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей.

В целом за шесть месяцев с начала года на украинские номера перешли 139,4 тыс. подержанных легковых автомобилей.

В результате – регистрации подержанных машин почти в 4 раза превысили продажи новых.

ТОП-5 самых популярных марок б/у автомобилей:

  • лидер – Volkswagen. С января по июнь 2020 года украинцы поставили на учет 22 727 импортированных авто Volkswagen не первой свежести, что в 24 раза больше, чем новых автомобилей этой же марки;
  • на втором месте – Ford с показателем 13 639 подержанных авто. Первичные регистрации б/у Ford в 14 раз превзошли результат новых;
  • Skoda заняла третье место – 10 744 авто с пробегом (в 5 раз больше продаж новых авто этой марки);

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  • четвертой по популярности стала Renault, импортированный секонд-хенд этой марки выбрали 10 053 украинца, в 1,6 раза больше, чем тех, кто выбрал новые Renault;
  • замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Nissan с результатом 8020 машин. Для справки, новых автомобилей Nissan за тот же период было реализовано в 4,5 раза меньше.

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По материалам Finance.UA
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