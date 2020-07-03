Украинцы все чаще покупают подержанные авто: самые популярные марки

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В течение июня 2020 года украинскую прописку получили 29,2 тыс. б/у легковушек. По сравнению с предыдущим годом июньские регистрации подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, выросли на 52%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Напомним, в прошедшем месяце украинцы зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей.
В целом за шесть месяцев с начала года на украинские номера перешли 139,4 тыс. подержанных легковых автомобилей.
В результате – регистрации подержанных машин почти в 4 раза превысили продажи новых.
ТОП-5 самых популярных марок б/у автомобилей:
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