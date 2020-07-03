По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (32,335 млн и 31,638 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (42 и 35), максимальный курс продажи доллара 27,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,04-27,05 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 77 активных заявок по доллару на сумму 63,973 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,0500 – 111 111

27,0500 – 10 000

27,0400 – 150 000

27,0300 – 8 000

27,0300 – 888

27,0300 – 50 000

27,0200 – 99 999



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,0000 – 1 000

27,0300 – 10 000

27,0300 – 20 000

27,0500 – 10 000

27,0500 – 24 024

27,0500 – 33 333

27,0500 – 37 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0665 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0063 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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