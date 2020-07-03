Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (32,335 млн и 31,638 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (42 и 35), максимальный курс продажи доллара 27,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,04-27,05 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 77 активных заявок по доллару на сумму 63,973 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,0500 – 111 111
27,0500 – 10 000
27,0400 – 150 000
27,0300 – 8 000
27,0300 – 888
27,0300 – 50 000
27,0200 – 99 999
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,0000 – 1 000
27,0300 – 10 000
27,0300 – 20 000
27,0500 – 10 000
27,0500 – 24 024
27,0500 – 33 333
27,0500 – 37 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0665 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0063 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение минималки может стать критическим фактором - ФРУВчера, 16:09 - 8560 9
Авторынок Украины полностью восстановился: ТОП-5 самых популярных марок июня4 ч. назад - 2814 6
ТОП-5 стран с самыми высокими штрафами за нарушение ПДДВчера, 21:08 - 2088 4
Нардеп: прибыль госпредприятий падает - зарплаты их директоров растут2 ч. назад - 410 3
В Кабмине объяснили, для чего будет повышена минималка2 ч. назад - 851 2
Повышение минималки может стать критическим фактором - ФРУВчера, 16:09 - 8560 9
Цены на квартиры в новостройках Киева в начале лета снизилисьВчера, 17:02 - 5217 2
Индекс шашлыка: как менялась его стоимость за последние 5 летВчера, 14:21 - 3190
Авторынок Украины полностью восстановился: ТОП-5 самых популярных марок июня4 ч. назад - 2814 6
ТОП-5 стран с самыми высокими штрафами за нарушение ПДДВчера, 21:08 - 2088 4
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 403
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 541 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 4131 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 1371
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 1385 1