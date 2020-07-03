Готовь сани летом: сколько Украина накопила кубов газа

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Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 28 июня по 4 июля увеличились на 2,1% – до 20,15 миллиарда кубометров.
Об этом свидетельствуют данные государственной компании “Укртрансгаз”.
По состоянию на 4 июля запасы газа в ПХГ на 44,2% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (13,97 миллиарда кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены почти на 65%. Как сообщал УНИАН, Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ). Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 миллиарда кубометров.
К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние десять лет.
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