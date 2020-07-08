Запасы зерна в мире достигнут 20-летнего максимума из-за рекордного урожая в 2020

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Производство зерновых в мире в 2020 году должно достигнуть рекорда в 2790 млн тонн — на 9,3 млн тонн выше майского прогноза, а также превысить установленный в 2019 году рекорд на целых 3%.
Об этом сообщает “АгроПортал”, ссылаясь на сводку предложения зерновых и спроса на зерновые, опубликованную Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).
Согласно отчету, прогнозы по производству пшеницы были повышены для Индии и Российской Федерации, с излишком компенсировав сокращение прогнозируемых объемов по ЕС и Великобритании.
Прогноз производства фуражного зерна в мире в 2020 году также был пересмотрен в сторону увеличения до 1519 млн тонн, что на 5,7 млн тонн больше по сравнению с предыдущим месяцем и отражает ожидания более высоких объемов производства ячменя в Австралии, ЕС и Турции.
Прогноз ФАО по общемировому производству риса на 2020 год теперь зафиксирован на отметке в 509,2 млн тонн, то есть на 400 тысяч тонн выше июньского показателя, отражая главным образом улучшенные виды на урожай для стран Южной Америки, где благоприятные погодные условия позволяют надеяться на рекордный урожай.
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