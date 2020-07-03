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Буславец рассказала, будут ли повышать тарифы на электроэнергию

Буславец рассказала, будут ли повышать тарифы на электроэнергию

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут.

Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.

“Я хочу успокоить наше население, которое имеет утвержденный тариф на электроэнергию. Он неизменен уже с 2017 года. И, как уже неоднократно подчеркивал премьер-министр, никто не готовит решение о повышении этого тарифа”, — сказала глава Минэнерго.

По ее словам, без повышения социальной защиты людей, без повышения, возможно, прожиточного минимума и пенсий, пожалуй, неуместно сегодня говорить о повышении тарифа для населения.

Также она подчеркнула, что речь идет о неизменности тарифов для населения. В других сегментах рынка есть двусторонние договоры и там свое ценообразование.

“Я за рыночные правила, чтобы цена на рынке формировалась таким образом, чтобы она соответствовала сегодняшнему спроса и предложения”, — подытожила она.

В правительственной программе стимулирования экономики среди запланированных инициатив для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса были пересмотр тарифов на электроэнергию для населения и пересмотр “зеленого тарифа”.

По материалам Економічна Правда
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