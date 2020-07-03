Буславец рассказала, будут ли повышать тарифы на электроэнергию

Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут.

Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.

“Я хочу успокоить наше население, которое имеет утвержденный тариф на электроэнергию. Он неизменен уже с 2017 года. И, как уже неоднократно подчеркивал премьер-министр, никто не готовит решение о повышении этого тарифа”, — сказала глава Минэнерго.

По ее словам, без повышения социальной защиты людей, без повышения, возможно, прожиточного минимума и пенсий, пожалуй, неуместно сегодня говорить о повышении тарифа для населения.

Также она подчеркнула, что речь идет о неизменности тарифов для населения. В других сегментах рынка есть двусторонние договоры и там свое ценообразование.

“Я за рыночные правила, чтобы цена на рынке формировалась таким образом, чтобы она соответствовала сегодняшнему спроса и предложения”, — подытожила она.

В правительственной программе стимулирования экономики среди запланированных инициатив для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса были пересмотр тарифов на электроэнергию для населения и пересмотр “зеленого тарифа”.