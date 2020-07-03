Буславец рассказала, будут ли повышать тарифы на электроэнергию

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут.
Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.
“Я хочу успокоить наше население, которое имеет утвержденный тариф на электроэнергию. Он неизменен уже с 2017 года. И, как уже неоднократно подчеркивал премьер-министр, никто не готовит решение о повышении этого тарифа”, — сказала глава Минэнерго.
По ее словам, без повышения социальной защиты людей, без повышения, возможно, прожиточного минимума и пенсий, пожалуй, неуместно сегодня говорить о повышении тарифа для населения.
Также она подчеркнула, что речь идет о неизменности тарифов для населения. В других сегментах рынка есть двусторонние договоры и там свое ценообразование.
“Я за рыночные правила, чтобы цена на рынке формировалась таким образом, чтобы она соответствовала сегодняшнему спроса и предложения”, — подытожила она.
В правительственной программе стимулирования экономики среди запланированных инициатив для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса были пересмотр тарифов на электроэнергию для населения и пересмотр “зеленого тарифа”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Повышение минималки может стать критическим фактором - ФРУВчера, 16:09 - 8560 9
Авторынок Украины полностью восстановился: ТОП-5 самых популярных марок июня4 ч. назад - 2814 6
ТОП-5 стран с самыми высокими штрафами за нарушение ПДДВчера, 21:08 - 2088 4
Нардеп: прибыль госпредприятий падает - зарплаты их директоров растут2 ч. назад - 410 3
В Кабмине объяснили, для чего будет повышена минималка2 ч. назад - 851 2
Повышение минималки может стать критическим фактором - ФРУВчера, 16:09 - 8560 9
Цены на квартиры в новостройках Киева в начале лета снизилисьВчера, 17:02 - 5217 2
Индекс шашлыка: как менялась его стоимость за последние 5 летВчера, 14:21 - 3190
Авторынок Украины полностью восстановился: ТОП-5 самых популярных марок июня4 ч. назад - 2814 6
ТОП-5 стран с самыми высокими штрафами за нарушение ПДДВчера, 21:08 - 2088 4
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 405
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 541 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 4134 11
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 1373
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 1386 1