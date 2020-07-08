Украинцы могут потерять все накопленное на старость: прогноз экономиста

Украинцы, которые будут отчислять деньги в накопительные пенсионные фонды, могут сразу лишиться всего накопленного ими на старость. Такую тревожную мысль озвучил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Уже сегодня очевидно, что солидарная пенсионная система умирает. Те, кто работает (а точнее те, кто платит налоги), уже не в состоянии содержать растущую армию пенсионеров. Поэтому каждый должен на старость заработать себе сам. Согласно законопроекту, который имеет все шансы стать законом, теперь каждый украинец будет обязан отчислять в накопительные фонды от 2 до 7% своего ежемесячного дохода. Таким образом, страна будет переходить от солидарной пенсионной системе ко второму этапу – накопительной.

Неизбежно также возрастет и фискальная нагрузка на предприятия. То есть, жертвовать деньгами ради будущей пенсии будут все: и сам работник, и работодатель. Впрочем, другого выхода нет. А значит, нужно переходить ко второму этапу. Если бы не одно «но»: распоряжение накопленными средствами государство отдает в руки частных фондов, и при этом никакой ответственности за эти фонды не несет.

“Имея недавний опыт банкротств более сотни коммерческих банков, которые находились под жестким контролем НБУ, можем ли мы доверять свои средства новым, абсолютно непонятным структурам?” – справедливо спрашивает Пендзин.

При этом он напоминает, что за 2020 год прогнозируют падение уровня национального ВВП на 4-7%. То есть мы все и без того станем беднее. А тут еще начнутся отчисления в накопительный фонд. Возможно, сейчас не лучшее время для такого масштабного эксперимента над людьми, считает Олег Пендзин.

Напомним, в Украине хотят сократить часть пенсий. В первую очередь это коснется получателей льготных пенсий, которые имеют право на досрочный выход на заслуженный отдых.