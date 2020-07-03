Зеленский рассказал, как идет отбор кандидатур на пост нового главы НБУ

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Президент Владимир Зеленский провел встречи с представителями государственных и коммерческих банков Украины, на которых заслушал предложения по кандидатуре нового главы Национального банка. Об этом Зеленский рассказал во время своей поездки в Одесскую область, передает пресс-служба Офиса президента.
“Я сделал три большие дискуссионные встречи в рамках профессионального диалога. Я встретился со всеми главами государственных банков Украины, хотел от них получить и кандидатуру (главы НБУ. – Ред.), и их личное впечатление об этой ситуации. Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы НБУ. Все не видят рисков”, – сказал он.
Владимир Зеленский также сообщил, что встретился со всеми заместителями главы НБУ и представителями коммерческих банков Украины.
“Все три списка, которые предложили эти три “стола” банковского сектора, мы изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какое у них финансовое состояние и профессиональный уровень. От банкиров я уже это получил”, – отметил президент.
Глава государства подчеркнул, что не видит никакой проблемы в проведении встреч с кандидатами, предложенными на должность главы НБУ, и отметил, что имел профессиональные отношения с Яковом Смолием.
“У нас очень неплохие отношения не только на профессиональном, но и на человеческом уровне”, – сказал Владимир Зеленский.
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