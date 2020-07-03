Стало известно, когда откроют первую часть отремонтированного моста возле Одессы

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Первую часть отремонтированного моста через Хаджибейский лиман в пригороде Одессы откроют в сентябре.
Об этом глава «Укравтодора» Александр Кубраков сообщил сегодня президенту Владимиру Зеленскому, который осуществляет рабочую поездку в Одесскую область.
«Максимум в начале сентября первая часть моста будет открыта… К началу следующего туристического сезона мы откроем все 6 полос», – сказал он. Кубраков отметил, что объект является «долгостроем». Работы, по его словам, на этом мосту были начаты еще в 2008 году. Чиновник принес извинение гражданам, в частности, туристам, которые вынуждены стоять в многокилометровых заторах из-за проведения на въезде в Одессу строительных работ. В общей сложности, как отметил Кубраков, в этом году в области строят и ремонтируют 163 км дорог. В частности, до конца текущего года планируется начать реализацию проекта по обновлению 314 километров международной трассы Киев-Одесса.
«Уже есть финансирование – привлечены средства ЕБРР и Европейского инвестиционного банка. Надеемся в конце этого года начать подготовительные работы», – сказал чиновник.
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