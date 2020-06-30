Киев будет «жестко реагировать» на незаконные строительства - Кличко

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Столичные власти Киева продолжат жестко реагировать на случаи незаконного строительства и невыполнение застройщиками своих обязательств. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Нам нужно активизировать работу комиссии по проблемам незаконных застроек. Сегодня утром, вместе с полицией, я был на одном из таких объектов. Ярославов Вал. Исторический центр города. Застройщик там совсем потерял рассудок. Там, по документам, должно было быть аварийное укрепление дома. Между тем, эти люди возвели новое здание – 5 этажей под землю! Нам нужны конкретные решения и конкретные действия. Мы должны оперативно и жестко реагировать на действия безответственных застройщиков. Чтобы другие понимали, что в городе нужно соблюдать закон. И что надо уважать киевлян», – подчеркнул мэр столицы.
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Он отметил, что подобные действия застройщиков наносят вред не только внешнему виду города, но и могут привести к техногенным катастрофам.
Мэр столицы также призвал представителей правоохранительных органов на постоянной основе подключиться к работе с активистами. И оперативно реагировать на обращения жителей города о возможных незаконных стройках.
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