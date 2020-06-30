АМКУ оштрафовал фармацевтов на полмиллиона за рекламу "лекарств от коронавируса"

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Антимонопольный комитет оштрафовал ООО “Юрия-фарм” на 528 тысяч гривен за ложную рекламу средства “Декасан” относительно его способности бороться с коронавирусами.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На телеканале “1+1” распространялась информация, что препарат “Действует на все сложные вирусы, включая коронавирусы!”
Однако никакой информации о таких свойствах не было в инструкции “Декасана”. Так же отсутствовали какие-либо клинические исследования, которые бы подтвердили лечебный или профилактический эффект препарата в отношении болезни Covid-19.
Кроме этого, данные о лечении или профилактике коронавируса этим средством не соответствуют официальной информации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения.
В АМКУ отмечают, что такими действиями предприятие нарушило конкурентное законодательство, вводило в заблуждение потребителей и могло получить конкурентное преимущество перед другими производителями лекарственных средств, которые не распространяли ложных сведений о лечебных свойствах собственных препаратов.
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