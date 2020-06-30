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У Land Rover Defender появится новый конкурент (фото)

У Land Rover Defender появится новый конкурент (фото)

Британский химический концерн Ineos, вернее, его «дочка» Ineos Automotive, в 2021 году планирует начать серийное производство нового внедорожника Ineos Grenadier. Он должен будет составить конкуренцию знаменитому Land Rover Defender.

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Судя по эскизам, опубликованным в Интернете, Grenadier внешне очень похож на Defender предыдущего поколения. Конечно, между ними есть и некоторые различия. Однако, в целом они очень похожи.

Grenadier получит два варианта кузова – пятидверный внедорожник и четырехдверный пикап. Его серийное производство начнется в конце 2021 года в Уэльсе.

В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные агрегаты компании BMW. Среди них будет, например, шестицилиндровый 3,0 л бензиновый и дизельный двигатель с турбонаддувом.

Концерн Ineos вначале хотел купить права на оригинальный Defender у компании Land Rover Defender, но это у него не получилось. Поэтому создали компанию Ineos Automotive, которая и занимается разработкой нового внедорожника. Она же будет его и выпускать.

По материалам autonews.ua
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