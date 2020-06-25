Land Rover Defender получил палатку на крыше (фото)

В Европе внедорожник Land Rover Defender в качестве опции получил палатку на крыше. В ней с комфортом могут поместиться два взрослых человека.

В специальном тенте есть матрас, подушки, светодиодное освещение. Для того, чтобы можно было забраться в эту палатку, предусматривается разборная очень легкая (она сделана из алюминия), но надежная лестница. Она хранится в специальной сумке.

Длина палатки составляет 2,3 м, ширина – 1,3 м, а высота – 1,5 м. Она легко устанавливается, так же, как и складывается.



Представители Land Rover утверждают, что с такой палаткой владельцы внедорожников Defender будут чувствовать себя комфортно как во время простого отдыха на природе, так и во время длительного путешествия.