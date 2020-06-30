Рожкова назвала "красные линии" НБУ после отставки Смолия

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После отставки Якова Смолия с должности главы Национального банка в нынешней команде остаются прежние “красные линии”. В частности, руководство НБУ может уйти, если власти запустят так называемый печатный станок или вернут банки прежним владельцам.
Об этом на брифинге заявила в. о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова.
По ее словам, основными “красными линиями” остаются независимость Национального банка как института и право принимать решения независимо от политических убеждений и пожеланий.
“Это недопустимость включения печатного станка, это недопустимость возврата банков прежним владельцам, это недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения”, – подчеркнула Рожкова.
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