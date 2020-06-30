Рожкова назвала "красные линии" НБУ после отставки Смолия

После отставки Якова Смолия с должности главы Национального банка в нынешней команде остаются прежние “красные линии”. В частности, руководство НБУ может уйти, если власти запустят так называемый печатный станок или вернут банки прежним владельцам.

Об этом на брифинге заявила в. о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

По ее словам, основными “красными линиями” остаются независимость Национального банка как института и право принимать решения независимо от политических убеждений и пожеланий.

“Это недопустимость включения печатного станка, это недопустимость возврата банков прежним владельцам, это недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения”, – подчеркнула Рожкова.

Справка Finance.ua:

Сегодня, 3 июля, Верховная Рада Украины отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия. Нардепы поддержали проект постановления, который внес в ВР президент Владимир Зеленский.

По его словам, на данный момент команда правления и несколько тысяч высококлассных профессионалов остаются работать в НБУ , чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, институциональную состоятельность центрального банка. “Однако крайне важно, чтобы их работе прекратили мешать, чтобы президент, правительство и политики наконец наладили эффективное взаимодействие с центральным банком”, – добавил он.

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