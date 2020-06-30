Нардепы приняли за основу законопроект о "зеленой" энергетике

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Верховная Рада приняла за основу правительственный проект закона №3658 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.
Соответствующее решение поддержали 268 народных депутатов Украины.
Целью законопроекта является урегулирование на законодательном уровне насущных проблем «зеленой» генерации, уменьшение финансовой нагрузки на конечную цену из-за высокого уровня «зеленого» тарифа, достижение баланса интересов общества, потребителей электрической энергии и участников рынка электрической энергии, предотвратит дефицит средств на рынке электрической энергии, улучшит платежеспособность ГП «Гарантированный покупатель», обеспечив одновременно дальнейшее развитие возобновляемой энергетики.
Сообщается, что этот законопроект закрепляет меморандум, достигнутый между правительством и производителями “зеленой” электроэнергии, в частности предусматривающий снижение “зеленых” тарифов и ответственность за небалансы.
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