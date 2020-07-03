В июне украинцы получили более 270 млн грн по программе "теплых кредитов"

В июне украинцы получили более 270 млн грн “теплых кредитов” по государственной программе энергоэффективности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины в FACEBOOK.

Результаты “теплых кредитов” в июне:

больше всего кредитов – около 215 млн грн – выдали домохозяйствам на энергоэффективные мероприятия в частных домах;

еще более 56 млн грн – выдали для ОСМД и ЖСК ;

более 7,2 млн грн – домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.

“Именно летом, в теплое время года, есть возможность заблаговременно подготовиться к отопительному сезону и провести необходимые работы: например, установить узлы учета, ИТП, утеплить фасады, крышу, подвалы и т.д. Государство готово поддержать в этом, предоставив софинансирование “теплого кредита”. Поэтому, всем желающим стоит поспешить, чтобы принять участие в программе”, – сказал временно исполняющий обязанности председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

Справка Finance.ua:

Как получить “теплый кредит” физическому лицу:

найти нужный товар из допустимого перечня и взять у продавца счет-фактуру;

обратиться со счетом в Ощадбанк и подать заявку на оформление «теплого кредита». Банк проверит благонадежность заемщика и поставщика, а также товар на соответствие требованиям государственной программы;

если кредит одобрен, то оплатить первые 10% суммы, после чего банк перечислит деньги продавцу;

продавец доставляет (устанавливает) товар и подписывает с клиентом акт приема-передачи;

пойти с актом в банк, который снимет копии и отправит их вместе с заявкой на компенсацию в госагентство по вопросам энергоэффективности;

агентство рассчитает размер компенсации и через пару месяцев перечислит деньги банку. Банк перечислит деньги на счет клиента, и так тело кредита уменьшится на сумму компенсации.

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