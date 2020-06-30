Таможня создала карту с актуальным состоянием пунктов пропуска

Государственная таможенная служба создала карту инфраструктурных объектов таможни.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Зачем это: карта отражает актуальное состояние пунктов пропуска, с подробной информацией по каждому из них.

На карте содержится детализированная информация о 4 типах локаций: пункты пропуска, внутренние места таможенного оформления (МТО), места международного почтового обмена (ММПО) и сортировочные станции.

Карта пунктов пропуска доступна по ссылке.

С помощью фильтров можно найти места таможенного оформления в регионе и узнать об их:

функционировании;

времени работы (круглосуточно/не круглосуточно);

виде транспортных перевозок (грузовые/пассажирские/грузопассажирские);

ммеющемся оборудовании (стационарные или мобильные сканирующие системы, ренгенинтроснопы для сканирования товаров, стационарные весы, система считывания номерных знаков транспортных средств, система видеоконтроля и т.п.);

сервисах (например, наличие отделения банка или сервисного центра МВД );

видах сообщения (автомобильный, железнодорожный, морской, пешеходный, воздушный и т.д.);

имеющихся объектах инфраструктуры (таможенные склады, магазины беспошлинной торговли, предприятия, которые ведут свою деятельность в пункте пропуска и т.п.).



Скриншот карты

Также, несмотря на ограничения, введенные различными странами в связи с распространением коронавирусной инфекции, полезной для граждан, планирующих пересекать границу, будет информация об открытых и закрытых пунктах пропуска с другой стороны границы.

Кроме того, функционал карты предусматривает возможность отслеживать ситуацию на конкретном пункте пропуска (например с очередями) в режиме видеотрансляции.

“Сейчас подобные камеры имеются в небольшом количестве пунктов пропуска, однако, надеемся, что в ближайшее время их станет значительно больше”, – отмечают в Государственной таможенной службе.