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Таможня создала карту с актуальным состоянием пунктов пропуска

Таможня создала карту с актуальным состоянием пунктов пропуска

Государственная таможенная служба создала карту инфраструктурных объектов таможни.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Зачем это: карта отражает актуальное состояние пунктов пропуска, с подробной информацией по каждому из них.

На карте содержится детализированная информация о 4 типах локаций: пункты пропуска, внутренние места таможенного оформления (МТО), места международного почтового обмена (ММПО) и сортировочные станции.

Карта пунктов пропуска доступна по ссылке.

С помощью фильтров можно найти места таможенного оформления в регионе и узнать об их:

  • функционировании;
  • времени работы (круглосуточно/не круглосуточно);
  • виде транспортных перевозок (грузовые/пассажирские/грузопассажирские);
  • ммеющемся оборудовании (стационарные или мобильные сканирующие системы, ренгенинтроснопы для сканирования товаров, стационарные весы, система считывания номерных знаков транспортных средств, система видеоконтроля и т.п.);
  • сервисах (например, наличие отделения банка или сервисного центра МВД);
  • видах сообщения (автомобильный, железнодорожный, морской, пешеходный, воздушный и т.д.);
  • имеющихся объектах инфраструктуры (таможенные склады, магазины беспошлинной торговли, предприятия, которые ведут свою деятельность в пункте пропуска и т.п.).


Скриншот карты

Также, несмотря на ограничения, введенные различными странами в связи с распространением коронавирусной инфекции, полезной для граждан, планирующих пересекать границу, будет информация об открытых и закрытых пунктах пропуска с другой стороны границы.

Кроме того, функционал карты предусматривает возможность отслеживать ситуацию на конкретном пункте пропуска (например с очередями) в режиме видеотрансляции.

“Сейчас подобные камеры имеются в небольшом количестве пунктов пропуска, однако, надеемся, что в ближайшее время их станет значительно больше”, – отмечают в Государственной таможенной службе.

По материалам Finance.UA
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