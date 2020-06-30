Таможня создала карту с актуальным состоянием пунктов пропуска

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Государственная таможенная служба создала карту инфраструктурных объектов таможни.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Зачем это: карта отражает актуальное состояние пунктов пропуска, с подробной информацией по каждому из них.
На карте содержится детализированная информация о 4 типах локаций: пункты пропуска, внутренние места таможенного оформления (МТО), места международного почтового обмена (ММПО) и сортировочные станции.
Карта пунктов пропуска доступна по ссылке.
С помощью фильтров можно найти места таможенного оформления в регионе и узнать об их:
Скриншот карты
Также, несмотря на ограничения, введенные различными странами в связи с распространением коронавирусной инфекции, полезной для граждан, планирующих пересекать границу, будет информация об открытых и закрытых пунктах пропуска с другой стороны границы.
Кроме того, функционал карты предусматривает возможность отслеживать ситуацию на конкретном пункте пропуска (например с очередями) в режиме видеотрансляции.
“Сейчас подобные камеры имеются в небольшом количестве пунктов пропуска, однако, надеемся, что в ближайшее время их станет значительно больше”, – отмечают в Государственной таможенной службе.
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