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WhatsApp добавит анимированные стикеры, QR-коды контактов и много новых функций (видео)

WhatsApp добавит анимированные стикеры, QR-коды контактов и много новых функций (видео)

Как сообщают в блоге компании, мобильное приложение получит много новых возможностей.

В течение следующих недель в мессенджере появятся:

  • анимированные стикеры;
  • QR-коды. Вскоре для того чтобы добавить новый номер, достаточно будет просто просканировать QR-код нужного пользователя.
  • темный режим в WhatsApp Web и WhatsApp для компьютера;

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  • расширенные возможности групповых видеозвонков. Теперь во время видеовызова с максимум 8 участниками можно сосредоточиться на важных деталях, развернув видео нужного участника на весь экран. Также добавили значок видео в групповые беседы, где количество участников не превышает;
  • статусы KaiOS. Теперь пользователям KaiOS тоже доступна популярная функция, которая позволяет делиться статусами, которые исчезают через 24 часа.

Все новые функции появятся в обновленной версии программы в течение следующих нескольких недель.

По материалам Na chasi
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