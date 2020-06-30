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Instagram тестирует новую функцию

Instagram тестирует новую функцию

Команда популярной социальной сети Instagram начала тестировать новую функцию для любителей “Историй”. Она позволяет собрать все “Истории” на одной странице.

Как сообщает FoneArena, функция находится в тестовом режиме. Когда ее окончательно можно будет испытать, пока не известно.

Во время тестирования в приложении Instagram “Истории” показываются в один ряд над “лентой”. В новом интерфейсе “Истории” не только выводятся в два ряда, но и появилась кнопка See all Stories (Посмотреть все истории), которая ведет на страницу, где собраны все “Истории”, опубликованные за последние 24 часа пользователями, на которых вы подписаны.


Как будет выглядеть новая функция Instagram/ Фото: FoneArena

Новый интерфейс тестируется на ограниченном количестве пользователей Instagram и начнет распространяться глобально по результатам тестирования.

По материалам Телеканал 24
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