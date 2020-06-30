В Кабмине заявили о полном погашении долгов перед шахтерами

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о полном погашении долгов перед шахтерами.
Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
“Правительство обеспокоено ситуацией с зарплатами шахтерам и в угольной отрасли, этот вопрос на ежедневном контроле. И. о. министра энергетики принимала участие в выездном заседании комитета на одной из государственных ТЭС”, – отметил Шмыгаль.
Глава правительства рассказал, что в первом полугодии 2020 года на выплаты зарплат и погашение задолженности было направлено 3,5 млрд грн. И затем добавил, что сегодня государство не имеет долгов перед шахтерами.
“Кроме того, правительство приняло постановление, которым обязало выкупать уголь из украинских шахт”, – заявил премьер-министр.
Напомним, 1 июля Министерство финансов Украины направило 339 миллионов гривен на погашение долгов по зарплате перед шахтерами за апрель и май 2020 года.
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