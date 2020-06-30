0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 74 0

Парламент Германии одобрил законы об отказе от угля в энергетике

Парламент Германии одобрил законы об отказе от угля в энергетике

Нижняя палата парламента Германии проголосовала в пятницу за поэтапный отказ страны от угля как источника энергии, поддержав план, который экологические группы считают недостаточно амбициозным, а сторонники свободного рынка критикуют как пустую трату денег налогоплательщиков.

Об этом сообщает AP.

Два законопроекта предусматривают закрытие последней угольной электростанции до 2038 года и расходование около 40 миллиардов евро, чтобы помочь пострадавшим регионам преодолеть переходный период.

К 2022 году выработка энергии из угля в Германии должна снизиться на 15 ГВт, к 2030 году – еще на 16 ГВт.

По данным Федерального сетевого агентства по состоянию на 1 апреля 2020 года, выработка электроэнергии из угля в стране составляла 42 ГВт. Доля угольной энергетики в первом квартале в общей выработке составила 22,3%. Ветряные электростанции при этом в этот же период впервые вышли на первое место.

Одобренный план является частью “энергетического перехода” Германии – попытки отучить крупнейшую экономику Европы от нагревания планеты ископаемыми видами топлива. Достижение этой цели осложняется по сравнению с аналогичными странами, такими как Франция и Великобритания, из-за существующего обязательства Германии также поэтапно отказаться от ядерной энергетики до конца 2022 года.

Greenpeace и другие экологические группы выступили с протестами против плана правительства, утверждая, что он не обеспечит достаточно быстрое сокращение выбросов парниковых газов в Германии, чтобы достичь целей, поставленных в Парижском климатическом соглашении.

“Германия, страна, которая сжигает наибольшее количество бурого угля во всем мире, будет обременять следующее поколение еще 18 годами углекислого газа”, – сказал исполнительный директор Greenpeace Germany Мартин Кайзер.

Но председатель главного профсоюза шахтеров Германии Михаэль Василядис приветствовал этот план решения, назвав его “исторической вехой”. Он призвал правительство сосредоточиться на расширении производства возобновляемой энергии и использовании водорода в качестве чистой альтернативы для хранения и транспортировки энергии в будущем.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.