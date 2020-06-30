Куда расходовали деньги из Фонда борьбы с COVID-19 (инфографика)

Из всех средств, которые были уже выделены из фонда борьбы с COVID-19, только 15% были израсходованы напрямую на медицинскую отрасль.

Об этом свидетельствует аналитика неправительственной организации StateWatch.

Кабмин (по состоянию на 3 июля) согласовал выделение средств из фонда в размере около 19 млрд грн.

“Однако интересно то, что из этой суммы лишь 3,2 млрд получил Минздрав на потребности лабораторных центров, больниц и дополнительных зарплат для персонала. То есть из всех денег, которые были уже выделены из фонда, только около 15% пошли напрямую в медицинскую отрасль”, – отмечается в аналитике.

Что же с остальными 85% средств из Фонда для борьбы с COVID-19? Лидером по полученной сумме из фонда стало Министерство социальной политики: этому министерству выделили 10,1 млрд грн. Это в три раза больше, чем получил Минздрав. Деньги, которые поступили в Минсоцполитики, планируют использовать на выплаты застрахованным лицам, выплаты ФЛП-ам выплаты материального обеспечения членов семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, умерших от острой респираторной болезни COVID-19.

Еще одним министерством, которое получило свою часть от фонда COVID-19 стало Министерство экономики: им Кабмин согласовал начисления средств в размере 2,9 млрд грн. В своем запросе министерство указало, что эти средства пойдут в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, в целях своевременной выплаты пособия по безработице.

Сразу 2,7 млрд грн (это почти столько же, как было предоставлено Минздраву) было решено перераспределить Министерству внутренних дел Украины. И деньги эти планируют потратить для доплаты военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты и полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, а также на доплату медицинским работникам медицинских учреждений МВД.



Инфографика: StateWatch