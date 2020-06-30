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Что будет, если МВФ откажется от Украины: мнение эксперта

Что будет, если МВФ откажется от Украины: мнение эксперта

Международный валютный фонд (МВФ) уже потребовал от Украины в связи с возможной отставкой главы Нацбанка Якова Смолия – сохранить институциональную независимость НБУ, кто бы ни возглавил регулятора. Если теперь главный кредитор страны получит доказательства нарушения независимости НБУ, Украина может лишиться международной финансовой помощи, и тогда придется включать “печатный станок”.

Такое мнение в комментарии сайту “Сегодня” высказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

“Представьте себе ситуацию: наши западные партнеры прекратили давать нам кредиты и помощь, например, за то, что мы нарушили независимость Нацбанка. Тогда встанет вопрос: за счет чего финансировать дефицит бюджета? Его можно финансировать либо за счет эмиссии, причем эмиссии на сотни миллиардов гривен, или, извините, закрыть все бюджетное финансирование, и тогда наступит катастрофа. То есть реакции “сегодня на завтра” не будет. Но она может откликнуться экономике довольчно быстро”, – считает Кушнирук.

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Как известно, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением. Правление Нацбанка при этом призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. В Офисе президента, в свою очередь, заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости НБУ.

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По материалам Сегодня
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